Weinstein condannato per aggressione sessuale no verdetto su stupro

Harvey Weinstein, ex gigante di Hollywood e figura chiave del movimento 'MeToo', ha subito una svolta nella sua battaglia legale: è stato condannato per aggressione sessuale nel secondo processo a New York. La giuria, composta da sette donne e cinque uomini, ha deciso la sua colpevolezza, anche se l'accusa di stupro rimane ancora senza verdetto. Un capitolo cruciale nella lotta contro le molestie e il potere nel mondo dello spettacolo si sta scrivendo.

(Adnkronos) – L'ex produttore cinematografico e simbolo del movimento 'MeToo', Harvey Weinstein, è stato dichiarato colpevole di aggressione sessuale nel corso del secondo processo che lo vede imputato a New York, dove una giuria composta da sette donne e cinque uomini lo ha assolto da un'altra accusa di aggressione sessuale, mentre non ha ancora emesso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

