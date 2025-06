Weinstein colpevole di aggressione sessuale stallo sullo stupro

Il verdetto del secondo processo a Harvey Weinstein scuote il mondo dello spettacolo: colpevole di aggressione sessuale, ma non di stupro. La giustizia si trova ancora in un’area grigia, riflettendo le complesse sfumature di un caso che ha acceso il dibattito globale sulla violenza di genere e la responsabilità nel settore dell’intrattenimento. La lotta per la verità e la giustizia continua, lasciando aperte questioni cruciali sul cammino verso una società più sicura e giusta.

Harvey Weinstein colpevole di un’aggressione sessuale, ma non di stupro: la giuria a maggioranza femminile e il verdetto del nuovo processo - Il verdetto del secondo processo a Harvey Weinstein segna un momento cruciale nel movimento #MeToo, rivelando sfumature di giustizia e complessità nei casi di harassment.

