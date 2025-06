WEC Antonello Coletta | Non crediamo che siamo i favoriti a Le Mans tutto è differente

Antonello Coletta, dirigente di Ferrari e protagonista nel mondo dell’endurance, affronta con onestà e determinazione la sfida di Le Mans. Pur non considerando il team tra i favoriti, la sua analisi riflette impegno, passione e un occhio realistico sulle possibilità. In questa cornice di adrenalina e strategia, Coletta invita a seguire con attenzione le evoluzioni della gara, perché, come si sa, nel motorsport tutto può succedere. Il futuro è ancora da scrivere.

In occasione della prima giornata in pista della 24 Ore Le Mans non poteva mancare il commento da parte di Antonello Coletta, boss di Ferrari per quanto riguarda il Mondiale Endurance e non solo. OA Sport, presente tra i media in Francia per il quarto atto del FIA World Endurance Championship, ha partecipato all'incontro con la stampa in vista della prima parte delle qualifiche che si svolgeranno tra oggi, mercoledì 11 giugno e domani. Il responsabile Hypercar e GT per il marchio di Maranello ha affermato: " Arriviamo in una posizione di forza dopo aver vinto le prime tre gare, Spa è stata una delle più difficili in assoluto da gestire e da conquistare.