Washington Post | Usa deportano europei a Guantanamo anche italiani

Le tensioni tra politica e diritti umani si intensificano negli Stati Uniti, dove l'amministrazione Trump si prepara a trasferire in modo potenziale migliaia di stranieri illegali, tra cui italiani, a Guantanamo. Una mossa che solleva molteplici interrogativi sulla legalità e l’etica di tali operazioni. La questione si fa sempre più pressante: quali sono le implicazioni di queste decisioni per i diritti degli individui coinvolti e per il nostro senso di giustizia?

(Adnkronos) – L'amministrazione di Donald Trump si sta preparando ad avviare il trasferimento potenziale di migliaia di stranieri, illegalmente negli Stati Uniti, nella base militare di Guantanamo, a Cuba. Le operazioni dovrebbero iniziare in settimane, come riferisce il Washington Post, e dovrebbero coinvolgere anche cittadini italiani. Il quotidiano afferma che "gli stranieri sotto esame" provengono . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Washington Post: “Usa deportano europei a Guantanamo, anche italiani”

