Warfare – Tempo di guerra l’anteprima al Taormina Film Festival

Preparati a vivere un'esperienza cinematografica intensa: Warfare – Tempo di guerra, il nuovo capolavoro di Alex Garland e Ray Mendoza, debutta in anteprima al Taormina Film Festival. Tratto da una storia vera, il film promette emozioni forti e riflessioni profonde, portando sul grande schermo un racconto avvincente che arriverà nelle sale dal 21 agosto. Non perdere questa occasione unica di scoprire un film che segnerà l'estate 2024.

Tratto da una storia vera il 13 giugno sarà proiettato sul palco del Teatro Antico, dal 21 agosto sarà nelle sale. TAORMINA – Warfare – Tempo di guerra, il nuovo film scritto e diretto da Alex Garland e Ray Mendoza – dopo il successo di Civil War – sarà presentato in anteprima nazionale al Taormina Film Festival con la partecipazione speciale sul palco del Teatro Antico dell’interprete Taylor John Smith ( Hunger Games, Sharp Objects, The Outpost, La ragazza nella palude ). Tratto da una storia vera e ispirato alle testimonianze dirette di un gruppo uomini dei corpi speciali della marina americana, i Navy SEAL – tra cui lo stesso Mendoza – il film racconta una missione ad alto rischio a Ramadi, in Iraq, nel 2006. 🔗 Leggi su Lopinionista.it