Warfare - Tempo di guerra il nuovo film di Alex Garland in anteprima a Taormina il 13 giugno

Preparati a immergerti in un vortice di tensione e riflessione con "Warfare - Tempo di guerra", il nuovo film di Alex Garland. Presentato in anteprima al Taormina Film Festival il 13 giugno, questa pellicola promette di scuotere gli spettatori con la sua potente analisi dei conflitti moderni. Dopo il successo di "Civil War", l'attesa cresce: il grande schermo ti aspetta dal 21 agosto. Non perderti questa intensa esperienza cinematografica che...

Alex Garland torna a parlare di conflitti con una nuova agghiacciante pellicola presentata in anteprima il 13 giugno nel corso del Taormina Film Festival e al cinema dal 21 agosto. Dopo il successo di Civil War, cresce l'attesa per l'uscita di Warfare - Tempo di guerra, nuovo film scritto e diretto da Alex Garland. Per vedere l'agghiacciante analisi del conflitto ad opera del regista inglese dovremo attendere il 21 agosto, ma il Taormina Film Festival regala un'anteprima per i fortunati spettatori che il 13 giugno potranno intervenire presso il Teatro Antico. A introdurre il film sarà uno degli interpreti, l'attore Taylor John Smith. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Warfare - Tempo di guerra, il nuovo film di Alex Garland in anteprima a Taormina il 13 giugno

In questa notizia si parla di: film - alex - garland - anteprima

Il regista del film di Elden Ring, Alex Garland, è un grande fan del gioco: ecco quante volte l’ha finito - Il regista Alex Garland, noto per film come Ex Machina e Annihilation, è un grande fan di Elden Ring.

Il regista inglese al centro di una masterclass alla Casa del Cinema che si terrà il 12 giugno, in cui verranno in anteprima le prime immagini del nuovo zombie horror creato con Alex Garland. Partecipa alla discussione

Ciao Amici! Mercoledì 21 maggio alle ore 21:00 vi aspettiamo per un grande ritorno sul grande schermo: 28 GIORNI DOPO Il film che ha riscritto le regole dell’horror post-apocalittico, diretto da Danny Boyle e scritto da Alex Garland. Perché lo proiettia Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Warfare - Tempo di guerra, il nuovo film di Alex Garland in anteprima a Taormina il 13 giugno; Ciné – Giornate di Cinema 2025, le anteprime e le novità della 14ª edizione; Warfare: Il trailer del film di Ray Mendoza e Alex Garland.

Warfare - Tempo di guerra, il nuovo film di Alex Garland in anteprima a Taormina il 13 giugno - Alex Garland torna a parlare di conflitti con una nuova agghiacciante pellicola presentata in anteprima il 13 giugno nel corso del Taormina Film Festival e al cinema dal 21 agosto.

Al Taormina Film Festival anteprima nazionale di "Warfare – Tempo di guerra", scritto e diretto da Alex Garland e Ray Mendoza - Sabato 13 Giugno 2025, con la partecipazione speciale sul palco del Teatro Antico dell’interprete Taylor John Smith.