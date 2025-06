War of the Worlds - L’invasione recensione | riecco la guerra dei mondi con i mitici tripodi

Riecco "La guerra dei mondi" in una veste moderna e avvincente, con i mitici tripodi pronti all’attacco. Tre giovani appassionati di astronomia si trovano di fronte a un’invasione aliena su larga scala, immersi in un’avventura che mescola suspense e mistero. Ma questa trasposizione sorprende o delude? Scopriamolo insieme, esplorando cosa funziona e cosa meno in questa nuova interpretazione.

L'ennesima trasposizione de La guerra dei mondi vede tre giovani appassionati di astronomia di fronte a un attacco alieno su larga scala. Ma questa versione funziona davvero poco. Su Prime Video Tre giovanissimi appassionati di astronomia di fronte a un'invasione aliena. War of the Worlds - L'invasione, film diretto da Junaid Syed e disponibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, prende sempre spunto dal romanzo di H.G. Wells (da cui il celebre adattamento radiofonico di Orson Wells), per declinarla in una visione più intima e personale, perché in pratica l'attacco dei marziani viene visto escòusivamente dall'ottica dei tre ragazzi col pallino dell'astronomia, e quindi caratterizzato dalle loro dinamiche giovanili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - War of the Worlds - L’invasione, recensione: riecco la guerra dei mondi con i mitici tripodi

