Walter e Lorenzo morti a pochi giorni di distanza | Altri lavoratori Ogr uccisi dall' amianto

30 maggio, è scomparso anche Walter, altro lavoratore delle OGR vittima dell'amianto. La tragica sequenza di decessi in così breve tempo solleva drammaticamente il velo sulla pericolosità di questa fibra killer, che ha segnato indelebilmente le vite di tanti. È il momento di fare luce sulle ingiustizie e di chiedere giustizia per chi ha subito e sofferto ingiustamente.

Lo scorso 30 maggio è morto Lorenzo Bassi, 79 anni, dal 1969 al 1977 operario delle Officine grandi riparazioni (Ogr) di Bologna. Bassi, in quegli anni, ha respirato le fibre di amianto che probabilmente sono la causa del mesotelioma che gli ha causato la morte. Solamente pochi giorni prima, il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Walter e Lorenzo morti a pochi giorni di distanza: "Altri lavoratori Ogr uccisi dall'amianto"

