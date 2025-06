Vuoti di memoria e amnesie come capire se sono sintomi dell’Alzheimer | il nuovo studio

Se i vuoti di memoria e le amnesie ti fanno preoccupare, è importante saper distinguere tra normali segni di invecchiamento e segnali di allarme. Un nuovo studio coordinato da ricercatori di Pisa, pubblicato nel 2025, approfondisce proprio questo delicato tema, offrendo strumenti utili per riconoscere i primi sintomi dell’Alzheimer e intervenire tempestivamente. Ma come capire se quei piccoli lapsus sono solo passaggi temporanei o segnali più seri? Vediamolo insieme.

Pisa, 11 giugno 2025 – Vuoti di memoria, amnesie temporanee che portano a dimenticare nomi, luoghi o appuntamenti. Può succedere a tutti, in particolare alle persone anziane. Ma come si fa a capire quando questi sintomi derivano da un normale invecchiamento o da un periodo di stress o quando invece sono la spia di una possibile a lterazione del cervello, come ad esempio dell'insorgere della malattia di Alzheimer? Uno studio coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con l'azienda ospedaliero universitaria Careggi e l'Università degli Studi di Firenze, ha avviato lo sviluppo di un nuovo metodo che, grazie alla combinazione di modelli matematici ed elettroencefalogramma, potrebbe aiutare a riconoscere sempre più precocemente i sintomi dell'Alzheimer, aprendo la strada a nuove tecniche diagnostiche che, con le necessarie verifiche, in futuro potranno supportare i medici nella pratica clinica. 🔗 Leggi su Lanazione.it