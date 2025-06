Vuelta a España 2025 | il Piemonte fa la storia del ciclismo internazionale

La Vuelta a España 2025 segna un capitolo straordinario nel mondo del ciclismo: per la prima volta, il grande evento parte dall’Italia, e il Piemonte fa da cornice a questa storica iniziativa. Torino-Venaria Reale accoglierà gli atleti e gli appassionati in un’atmosfera di festa e adrenalina, dando il via a una gara che promette emozioni indimenticabili. Un momento unico che consacra il Piemonte come protagonista del panorama sportivo internazionale.

Il conto alla rovescia è iniziato: per la prima volta nella sua lunga storia, la Vuelta a España partirà dall'Italia, e precisamente dal Piemonte. Torino-Venaria Reale sarà il suggestivo punto di partenza di una delle competizioni ciclistiche a tappe più prestigiose al mondo, un evento che segna un momento storico per lo sport e per il territorio.

In questa notizia si parla di: piemonte - storia - vuelta - españa