Voti e affari giornata di interrogatori Memorie difensive e accuse respinte Alessandro Delli Noci 50 minuti davanti al gip | parla poi tace

In una giornata intensa, Alessandro Delli Noci si è confrontato con il gip, parlando per circa 50 minuti prima di decidere di tacere. La sua audizione, segnata da memorie difensive e accuse respinte, ha aperto un nuovo capitolo nella sua carriera politica: la decisione di dimettersi da Assessore allo sviluppo economico e da consigliere. Un passo che fa riflettere sul delicato equilibrio tra responsabilità pubblica e impegno personale.

🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Voti e affari, giornata di interrogatori. Memorie difensive e accuse respinte. Alessandro Delli Noci 50 minuti davanti al gip: parla, poi tace

