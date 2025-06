Vorrei prenotare delle camere sono un maresciallo | ma è la nuova versione della truffa del finto carabiniere

In un’epoca in cui le truffe si fanno sempre più sofisticate, la testimonianza di un imprenditore mantovano di 72 anni diventa un esempio di coraggio e attenzione. Quando un uomo si spacciava per maresciallo dei carabinieri, tentando di raggirare con la finta versione 232 della classica truffa, l’imprenditore ha saputo riconoscere il pericolo e avvisare le autorità. La sua prontezza ha evitato che la truffa si concretizzasse, dimostrando come la vigilanza possa fare la differenza.

Mantova, 11 giugno 2025 – Un imprenditore mantovano di 72 anni è riuscito a sventare un tentativo di truffa messo in atto da un uomo che si spacciava per maresciallo dei carabinieri. La vicenda è emersa grazie alla segnalazione dell’imprenditore ai militari della Stazione di Porto Mantovano, che hanno avviato le indagini e individuato il presunto responsabile. Il truffatore aveva contattato l’hotel gestito dall’imprenditore, situato nella prima periferia di Mantova, chiedendo la prenotazione di alcune camere per un presunto soggiorno di colleghi dell’Arma. Fingendo urgenza, il sedicente Maresciallo ha preteso il pagamento anticipato, richiedendo l’Iban dell’albergo per effettuare un bonifico di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Vorrei prenotare delle camere, sono un maresciallo”: ma è la nuova versione della truffa del finto carabiniere

