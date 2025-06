Vorrei dire una cosa a Meloni | Iacchetti chiama in causa la premier VIDEO

Nel cuore di una puntata intensa di "È sempre Cartabianca", Enzo Iacchetti ha rivolto un potente appello alle vittime di Gaza, coinvolgendo emotivamente il pubblico e la politica. Con parole piene di sentimento, ha citato anche la premier Giorgia Meloni, sollevando questioni di grande rilevanza. È uno di quei momenti che ci ricordano quanto importante sia ascoltare e agire con sensibilità e responsabilità in tempi di crisi.

News Tv. Un momento di forte intensità emotiva quello andato in onda nella puntata di martedì 10 giugno 2025 di È sempre Cartabianca. In collegamento da casa, Enzo Iacchetti ha condiviso un accorato appello per le vittime di Gaza, rivolgendosi direttamente alla coscienza collettiva e citando anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un passaggio che ha scosso lo studio e il pubblico a casa. Leggi anche: “Tradita davanti a tutti, sono finita in terapia”: l’ex fidanzata del famoso di “Amici” si sfoga Iacchetti: “Mi basterebbe una parola per credere ancora nella mia Nazione”. Invitato da Bianca Berlinguer a dire la sua sul dramma che si consuma da mesi nella Striscia di Gaza, il comico e conduttore ha preso la parola con voce ferma: “Spero che qualcuno si svegli anche dall’altra parte, ad avere un’espressione di pietà per ciò che sta accadendo a Gaza. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Vorrei dire una cosa a Meloni”: Iacchetti chiama in causa la premier (VIDEO)

In questa notizia si parla di: iacchetti - vorrei - dire - cosa

Enzo Iacchetti su Gaza: “Vorrei che Giorgia Meloni dicesse che soffre per i bambini trucidati senza pietà” - In un appello intenso e commovente, Enzo Iacchetti ha rivolto una richiesta al nostro governo, sperando che Giorgia Meloni esprima pubblicamente il dolore profondo per le vittime innocenti di Gaza.

"Ho un sogno, vorrei sentire il capo del nostro governo dire: sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana e provo un dolore immenso per tutti i bambini trucidati a Gaza" Enzo Iacchetti a #ÈsempreCartabianca Partecipa alla discussione

Enzo Iacchetti su Gaza: "Sogno che Giorgia Meloni dica che soffre per i bambini trucidati senza pietà" Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Enzo Iacchetti su Gaza: Vorrei che Giorgia Meloni dicesse che soffre per i bambini trucidati senza pietà; Enzo Iacchetti su Gaza: “Sogno Giorgia Meloni dire che soffre per i bimbi trucidati senza pietà”; Enzo Iacchetti su Gaza: “Sogno Giorgia Meloni dire che soffre per i bimbi trucidati senza pietà”.

Enzo Iacchetti su Gaza: “Vorrei che Giorgia Meloni dicesse che soffre per i bambini trucidati senza pietà” - Enzo Iacchetti ospite di È sempre Cartabianca ha lanciato un appello per Gaza, citando poi Giorgia Meloni: "Ho un sogno, vorrei sentire il capo del ...