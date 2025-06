Vomero rissa all’esterno di un bar | tre persone denunciate

Una tranquilla serata nel cuore del Vomero si è trasformata in un episodio di tensione e pericolo, con tre persone denunciate e due feriti. Prima dell’arrivo dei carabinieri, uno dei coinvolti ha tentato di disfarsi di un coltello, aumentando il quadro di violenza. L’episodio accaduto in via Eduardo Massari mette in luce quanto la sicurezza possa essere fragile anche in quartieri apparentemente tranquilli. La vicenda si conclude con un intervento tempestivo delle forze dell’ordine, ma lascia spazio a riflessioni sulla prevenzione e il rispetto.

Uno dei denunciati per la rissa avvenuta all’esterno di un bar nel quartiere Vomero a Napoli, ha provato a disfarsi di un coltello prima dell’intervento dei carabinieri: due i feriti. Una rissa è scoppiata nei pressi di un bar in via Eduardo Massari, a Napoli I carabinieri della compagnia di Napoli Vomero, presenti in zona . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Vomero, rissa all’esterno di un bar: tre persone denunciate

Maxi rissa in un bar del Vomero: denunciati padre e figlio - Una serata di normale svago si è trasformata in un caos violento nel cuore del Vomero. Ieri sera, una maxi rissa scoppiata nei pressi di un bar di via Eduardo Massari ha richiesto l'intervento immediato dei carabinieri, che sono riusciti a contenere la situazione e a prevenire conseguenze peggiori.

