Volontario per un giorno la Protezione civile di Talmassons con il gruppo ragazzi si cresce

Sabato 14 giugno, i giovani del Gruppo Ragazzi Si Cresce avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica: “Volontario per un giorno” con la Protezione Civile di Talmassons. Questa giornata speciale li sensibilizzerà sulle emergenze e sull’importanza della collaborazione, trasmettendo valori di responsabilità e solidarietà. Un’occasione imperdibile per imparare divertendosi e crescere come cittadini consapevoli e attivi...

Sabato 14 giugno il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Talmassons organizza una giornata speciale per tutti i ragazzi del Gruppo Ragazzi Si Cresce. Volontario per un giorno è un'esercitazione che farà rendere più consapevoli i ragazzi e le ragazze su diverse emergenze di Protezione Civile.

È sempre una gioia parlare di prevenzione di protezione civile ai ragazzi. L’ho fatto con gli alunni dell’Istituto Don Bosco di Gela (Caltanissetta), accompagnati dalla dirigente Rosalba Marchisciana e da un gruppo di docenti. Gli insegnanti dovrebbero farlo in Partecipa alla discussione

2000 - 2025 25 anni di Gruppo Comunale di Protezione Civile ! GRAZIE RAGAZZI/E ! La città di Chioggia è orgogliosa di voi. Fonte: Mauro Armelao Partecipa alla discussione

