Volo di dodici metri durante la manutenzione di una palazzina | morto operaio di 25 anni

Tragedia a Lecce: un giovane operaio di 25 anni ha perso la vita cadendo da un’altezza di dodici metri durante una manutenzione. Un dramma che riaccende il dibattito sulla sicurezza sul lavoro, in un'area già segnata da troppi incidenti. È il momento di fare chiarezza e rafforzare le misure preventive per proteggere chi lavora ogni giorno per il nostro bene.

Un operaio è morto a Lecce mentre era impegnato in lavori di manutenzione all'interno dell'androne di un palazzo lungo viale Leopardi. Si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Volo di dodici metri durante la manutenzione di una palazzina: morto operaio di 25 anni

