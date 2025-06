Volo da Gaza oggi a Milano Adam unico superstite di 10 fratelli sarà curato al Niguarda

Oggi Milano si prepara ad accogliere un gesto di speranza e rinascita: Adam, l’unico superstite tra dieci fratelli della dottoressa al-Najaar, arriverà dall’enfermo di Gaza per ricevere cure presso il Niguarda. Un viaggio di speranza che porta con sé non solo il tentativo di salvarsi, ma anche il simbolo di resilienza e solidarietà. L’accoglienza di Adam rappresenta un nuovo inizio, un esempio di come l’umanità possa fare la differenza.

Arriverà oggi a Milano e sarà curato all'ospedale di Niguarda Adam, l'unico sopravvissuto dei 10 figli della dottoressa al-Najaar, vittima dei bombardamenti su Gaza. Adam e la madre arriveranno all'aeroporto di Linate, insieme ad altri bambini che verranno curati in Italia, accompagnati da alcuni loro famigliari. Tre di loro saranno presi in carico in Lombardia.

Italia ospita Adam, unico sopravvissuto ferito nel raid a Khan Younis di Gaza - Un gesto di umanità che si inserisce nel dibattito globale sui diritti umani e la crisi in Medio Oriente.

(? Greta Privitera) Il piccolo Adam sarà curato in Italia, a Milano. L'unico bambino sopravvissuto al bombardamento che a Gaza ha portato alla morte di suo padre e degli altri 9 fratelli arriverà a Milano mercoledì, e sarà curato all'ospedale Niguarda.

Da Gaza a Milano: il Niguarda curerà Adam, il bambino di 11 anni unico sopravvissuto di 10 fratelli

Il piccolo Adam arriverà a Milano, è l'unico figlio della dottoressa di Gaza sopravvissuto alle bombe; Dall’inferno Gaza a Milano. L’arrivo del piccolo Adam: Arti rotti e nervi lesionati; Adam, da Gaza al Niguarda: “Ha fratture agli arti e lesioni ai nervi”. Le cure a Milano per l’unico sopravvissuto di dieci fratelli.

Dall’inferno Gaza a Milano. L’arrivo del piccolo Adam: "Arti rotti e nervi lesionati" - L’unico dei dieci figli della pediatra palestinese sopravvissuto a un raid israeliano.

La storia di Adam, unico sopravvissuto dei 10 figli della dottoressa al-Najaar, sta arrivando a Milano da Gaza - Il 23 maggio suo padre e i suoi 9 fratelli sono morti a causa di un raid israeliano che ha colpito la loro casa ...