Volo Cagliari Linate aereo scende di quota | panico a bordo

Un volo Cagliari-Linate di Aeroitalia si trasforma in un momento di tensione quando, a causa di un abbassamento di quota, scattano le mascherine di ossigeno a bordo. Il comandante, intervenuto prontamente, ha eseguito una manovra precauzionale per affrontare la potenziale problematica di pressurizzazione. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la professionalità dell'equipaggio in situazioni di emergenza, rassicurando i passeggeri e confermando l’affidabilità del volo.

A bordo di un aereo Cagliari-Linate della compagnia Aeroitalia si sono liberate le mascherine di ossigeno in seguito a un abbassamento di quota. “Il comandante ha effettuato una manovra precauzionale in seguito alla segnalazione di un possibile problema di pressurizzazione”, ha dichiarato la compagnia aerea. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Volo Cagliari Linate, aereo scende di quota: panico a bordo

