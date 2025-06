Volley l’Italia apre la Nations League con una vittoria | Bulgaria ko Bottolo top scorer

L’Italia del volley maschile apre con il piede giusto la Nations League, conquistando una vittoria di prestigio contro la Bulgaria a Québec City. Nonostante un inciampo nel secondo set, i campioni del mondo hanno risposto con grinta e determinazione, dimostrando spirito di squadra e talento. Bottolo si conferma top scorer, mentre il ct De Giorgi ha subito puntato sull’opposto Rychlicki, pronto a portare l’Italia lontano in questa entusiasmante avventura.

L’Italia ha incominciato l’avventura nella Nations League di volley maschile con una bella vittoria a Québec City (Canada), sconfiggendo la Bulgaria per 3-1 (25-16; 22-25; 25-19; 25-19). I Campioni del Mondo hanno avuto un inciampo nel secondo set, ma poi nei finali del terzo e del quarto parziale hanno saputo cambiare marcia e lasciare sul posto gli avversari. Il CT Fefé De Giorgi ha puntato dall’inizio sull’opposto Kamil Rychlicki (10 punti), sugli schiacciatori Mattia Bottolo (13) e Francesco Sani (9), sui centrali Giovanni Gargiulo (13, 4 muri) e Simone Anzani (10 punti con 2 muri e 2 ace per il capitano), il palleggiatore Simone Giannelli (8 punti, 3 muri, 2 ace) e il libero Gabriele Laurenzano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, l’Italia apre la Nations League con una vittoria: Bulgaria ko, Bottolo top scorer

