Voli aerei ecco i nuovi divieti | cosa non puoi più portare con te neanche nel bagaglio a mano

Se vi apprestate a volare nel 2025, è fondamentale conoscere i nuovi divieti sui bagagli: oggetti che un tempo erano consentiti ora sono vietati, anche nel bagaglio a mano. Le restrizioni di sicurezza si fanno sempre più stringenti per proteggere tutti a bordo. Scopriamo insieme cosa non potrai più portare con te e come prepararti al meglio prima di partire. Vediamo nel dettaglio le novità che cambieranno il modo di viaggiare.

Voli aerei, nuovi divieti per gli oggetti nei bagagli. Negli ultimi anni, le regole di sicurezza aerea sono diventate sempre più rigide, soprattutto per quanto riguarda il contenuto dei bagagli. Le compagnie aeree come Ryanair e Aer Lingus hanno introdotto nuove restrizioni per garantire la protezione di passeggeri ed equipaggio. Dal 2025, alcuni oggetti comuni non potranno essere più ammessi a bordo, nemmeno nel bagaglio a mano. Vediamo nel dettaglio quali sono gli oggetti vietati in aereo e cosa cambia per chi viaggia. Secondo le nuove direttive adottate da diverse compagnie aeree, i seguenti oggetti sono severamente vietati nei voli, in molti casi sia nel bagaglio da stiva che in quello a mano: – Batterie e dispositivi elettronici: Power bank (caricatori portatili),Batterie al litio sciolte, Batterie di ricambio non inserite nei dispositivi, Batterie wet (a liquido), Batterie al litio metallico, Sigarette elettroniche, Pile a combustibile.

