Volante e due auto Scontro con 4 feriti

Un terribile scontro tra tre veicoli, inclusa una volante della polizia di Stato, ha scosso piazza Castello ieri mattina. L'incidente, avvenuto poco dopo le 9.30 al semaforo tra Strada Nuova e i viali Matteotti e XI Febbraio, ha coinvolto quattro persone, tutte soccorse in ambulanza. Le autorità sono ancora al lavoro per chiarire le cause dello schianto, ma fortunatamente le conseguenze per i feriti non sono state gravi.

Fra le tre auto coinvolte nello scontro c'è anche una Volante della polizia di Stato. L'incidente è successo ieri poco dopo le 9.30 in piazza Castello, al semaforo tra Strada Nuova e i viali Matteotti e XI Febbraio. Ancora in corso gli accertamenti della Locale per ricostruire la dinamica dello schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con due ambulanze. Le conseguenze per le quattro persone coinvolte non sono state gravi, con trasporti al Pronto soccorso del Policlinico. Oltre ai due poliziotti di 29 anni che erano sull'Alfa Romeo Tonale della Volante, sono state soccorse due donne di 55 e 67 anni che erano alla guida delle altre due auto, una Opel e una 500.

