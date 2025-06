Volano gli utili dello Ior | a Papa Leone un dividendo da 13,8 milioni

Gli utili dello IOR volano nel 2024, con un utile netto di 32,8 milioni di euro, segnando un incremento del 7%. La finanza vaticana si rinnova e si rafforza, distribuendo a Papa Leone un dividendo di 138 milioni e dimostrando una crescita solida e trasparente. Un risultato che sottolinea la rinascita economica dell’istituto, aprendo nuovi orizzonti per le opere di religione e il bene comune.

Vola la finanza vaticana. L'Istituto per le Opere di Religione (IOR) ha pubblicato la tredicesima edizione del Rapporto Annuale contenente il Bilancio d'Esercizio 2024. Nel 2024, l'Istituto ha registrato 32,8 milioni di euro di utile netto, in crescita del 7% rispetto al 2023. In crescita del 5,8% il margine d'interesse, del 13,2% il margine commissionale, del 3,6% il margine di intermediazione rispetto all'anno precedente. Cresciuto del 16,1% rispetto al 2023 il Tier 1 ratio, pari a 69,43%, dovuto a una generale diminuzione dei rischi e all'aumento del patrimonio netto. La raccolta complessiva (depositi, conti correnti, gestioni patrimoniali e titoli in custodia) gestita dall'Istituto si attesta a 5,7 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 5,4 miliardi del 2023. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Volano gli utili dello Ior: a Papa Leone un dividendo da 13,8 milioni

