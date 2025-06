Vo o raines? chi ha ottenuto la promozione nel finale della stagione 4 di fbi | international

La suspense si fa palpabile mentre i fan si interrogano su chi, tra Vo e Raines, abbia conquistato la promozione nel finale della stagione 4 di FBI: International. La conclusione aperta ha alimentato teorie e aspettative, lasciando il pubblico in trepidante attesa di una conferma ufficiale. Questo mistero promette di svelarsi solo nella prossima stagione, che potrebbe rappresentare un nuovo capitolo emozionante per la serie.

