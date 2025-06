Vlahovic Juventus con Comolli cambia tutto? Non ci sono grandi estimatori e spunta quel rischio in vista del prossimo anno | la rivelazione sul serbo non è rassicurante

Il futuro di Vlahovic alla Juventus si fa sempre più incerto, con comolli che potrebbe cambiare le carte in tavola. Mentre i grandi estimatori latitano e il rischio di un addio si fa concreto, la rivelazione di Paganini su una possibile conferma apre nuovi scenari. La situazione resta delicata e tutto potrebbe dipendere da decisioni improvvise che cambieranno il volto dell’attacco bianconero. Il mercato si infiamma: cosa riserverà il futuro del serbo?

Vlahovic Juventus, con Comolli cambia tutto? Gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante serbo: la rivelazione di Paganini. L'esperto di mercato Paolo Paganini ha parlato a TMW Radio per analizzare la situazione legata al futuro di Vlahovic, calciatore in uscita dalla Juve e al centro del calciomercato. VLAHOVIC – «Ci può stare che Comolli abbia aperto a una conferma. La Juventus ha capito che grandi estimatori non ci sono, sei in una situazione dedicata visto quanto lo hai pagato. Finora non hai mandato nessun messaggio a Vlahovic per discutere del rinnovo, e siamo a giugno, anche perché aspettavi un'offerta.

Juventus, l'indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

Il primo faccia a faccia fra #Vlahovic e #Comolli potrebbe essere anche l’ultimo: senza rinnovo con riduzione dell’ingaggio il 9 della #Juventus è sul #calciomercato, anche se #Tudor stravede per lui. Nuovo management apre al dialogo, ma in tempi utili. Fonte Partecipa alla discussione

