Vlahovic Juve tutta la verità dietro all’interesse del Milan! Piace ad Allegri ma questo dettaglio complica l’affare | i rossoneri virano su un obiettivo bianconero

Il mercato estivo si infiamma con il futuro di Dusan Vlahovic, protagonista di un intreccio di rumors tra Juventus e Milan. Mentre i rossoneri puntano forte sul serbo, l’interesse del Diavolo complica i piani bianconeri, che ora virano su un obiettivo interno come Mateo Retegui. Ma cosa c’è dietro queste mosse? Scopriamo la verità e gli ultimi sviluppi di questa intricata trattativa.

Vlahovic Juve, tutta la verità dietro all’interesse del Milan: il punto sul futuro dell’attaccante serbo. ll nuovo Milan targato Massimiliano Allegri lavora per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il nome in cima alla lista è quello di Mateo Retegui, attaccante dell’Atalanta, accostato anche al calciomercato Juve, per il quale si registrano nuovi contatti nelle ultime ore, come riportato da Di Marzio. In alternativa resta viva anche la pista Dušan Vlahovic, che ritroverebbe Allegri dopo l’esperienza alla Juventus. Ma sul serbo pesa il nodo dell’ ingaggio elevato, che rende la trattativa complicata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com