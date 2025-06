Vlahovic Juve Giovanni Albanese è netto nel rendere nota la situazione | Tra lui Comolli primo e ultimo faccia a faccia! Senza questa condizione… La rivelazione

Il futuro di Vlahovic in casa Juventus si fa sempre più incerto, e le ultime rivelazioni di Giovanni Albanese sul profilo X non fanno che alimentare il mistero. Con un tono diretto e senza mezzi termini, Albanese svela i retroscena di un possibile primo faccia a faccia tra Vlahovic e Comolli, lasciando intuire che senza determinate condizioni, il serbo potrebbe definitivamente allontanarsi dalla Juventus. Ma cosa riserverà il destino di questa promessa del calcio italiano?

Vlahovic Juve: Giovanni Albanese lo ha detto sul futuro del serbo! Senza questa condizione, il futuro del serbo sarà questo. Dusan Vlahovic si allontana sempre di più dalla Juve. Un ulteriore indizio è stato rivelato da Giovanni Albanese attraverso il proprio profilo X. Ecco cos’ha scritto il giornalista sull’attaccante bianconero. PAROLE – «Il primo faccia a faccia fra Vlahovic e Comolli potrebbe essere anche l’ultimo: senza rinnovo con riduzione dell’ingaggio il 9 della Juventus è sul calciomercato, anche se Tudor stravede per lui e ci punterebbe volentieri. Nuovo management apre al dialogo, ma in tempi utili». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Giovanni Albanese è netto nel rendere nota la situazione: «Tra lui Comolli primo e ultimo faccia a faccia! Senza questa condizione…». La rivelazione

