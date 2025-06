Viviamo Morbegno | quest' estate la festa è on the road

programma imperdibile che trasforma Morbegno in un palcoscenico di emozioni e divertimento. Quest’estate, la città si accende di eventi brillanti e momenti di convivialità, invitando residenti e visitatori a vivere un’esperienza unica sotto le stelle. Preparatevi a scoprire un’estate ricca di sorprese, musica e allegria—perché con “Viviamo Morbegno” il divertimento non ha mai fine!

Spettacoli e shopping sotto le stelle, cinema all’aperto, teatro di strada, street food, la musica live nei bar e negli altri esercizi pubblici, l’esibizione dei gruppi di ballo in via Vanoni, giochi e gonfiabili dedicati ai bambini. Spazia in più direzioni il programma di “Viviamo Morbegno”, il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - "Viviamo Morbegno": quest'estate la festa è on the road

