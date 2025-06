Viviamo il Parco di Montalto tra Arte e Natura slitta l' appuntamento al 29 giugno

Vivi il Parco di Montalto tra arte e natura: un appuntamento imperdibile che unisce cultura e paesaggio in un’esperienza unica. Originariamente previsto per il 15 giugno, l’evento è stato posticipato al 29 giugno 2025 per motivi di concomitanza con i festeggiamenti cittadini in onore di Sant’Antonio. Segnate questa nuova data: il vostro week-end tra arte e natura vi aspetta per scoprire meraviglie nascoste e vivere momenti indimenticabili.

Si avvisa la cittadinanza che l'evento "Viviamo il Parco di Montalto tra Arte e Natura", inizialmente in programma per domenica 15 giugno, è stato posticipato a domenica 29 giugno 2025. Il rinvio si è reso necessario per la concomitanza con i festeggiamenti cittadini in onore di Sant'Antonio.

“Viviamo il Parco di Montalto tra Arte e Natura”: domenica 1° giugno il primo appuntamento - Scopri il connubio perfetto tra arte e natura al Parco di Montalto! Domenica 1° giugno 2025, inizia una manifestazione unica, promossa dalla Comunità MASCI Messina 1 “Il Faro” e dalla Parrocchia Santa Maria di Montalto, con il supporto del Comune.

