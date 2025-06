Vita e morte di Hideo Kojima

Iniziato con sogni e ambizioni, Hideo Kojima ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi con la sua creatività e visione innovativa. Cresciuto in Giappone negli anni ’60, mai avrebbe immaginato di lasciare un segno così profondo nel settore. La sua storia, fatta di successi e sfide, ci dimostra che anche nel mondo digitale, il destino può sorprendere. Ma come si concluderà questa straordinaria vicenda?

Nei suoi primi 58 anni di vita, Hideo Kojima non ha mai pensato che un giorno avrebbe smesso di esistere. Cresciuto in Giappone negli anni '60, il tempo da ragazzo sembrava non passare mai. Anche dopo avere compiuto trent'anni anni e la creazione di Metal Gear Solid, il classico per PlayStation del 1998 che ha aperto la strada alla narrazione cinematografica nei videogiochi, ricorda di avere pensato che i suoi prossimi tre decenni sarebbero stati lunghi quanto i primi. Sono passati in un lampo. Poi, nel 2020, isolato durante la pandemia Covid mentre si avvicinava ai sessant'anni, si è ammalato gravemente.

