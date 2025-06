Visite guidate alla riscoperta degli edifici razionalisti di Predappio

Scopri le straordinarie architetture razionaliste di Predappio durante le visite guidate gratuite organizzate da Antaridi in occasione dell’Open Day. Un’occasione unica per immergersi nella storia e nel design di questa città, ammirando edifici che raccontano un’epoca di innovazione e stile. Non perdere l’opportunità di esplorare Predappio sotto una nuova luce: un viaggio tra arte e architettura ti aspetta sabato 14 giugno!

Sabato 14 giugno, in occasione dell'Open Day organizzato dall'azienda Antaridi di Fiumana per l'apertura del suo nuovo showroom a Predappio, si terranno alcune passeggiate tra gli edifici razionalisti della città offerte gratuitamente a residenti e visitatori a partire dalle 15, 16.30 e 18.

