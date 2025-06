Visite gratuite al Policlinico per chi soffre di emicrania

Se soffri di emicrania, non perdere l’opportunità di ricevere una visita gratuita presso il Policlinico, in occasione dell'(H) Open Day della Fondazione Onda ETS. Il 19 giugno, la nostra Neurologia si impegna a sensibilizzare e offrire supporto, con molteplici attività dedicate a questa diffusa condizione. Un’occasione imperdibile per prendersi cura della propria salute e trovare sollievo. Ti aspettiamo!

Anche quest’anno la Neurologia del Policlinico aderisce all’(H) Open Day promosso dalla Fondazione Onda ETS dedicato all’emicrania. Il 19 Giugno sono previste molteplici attività per focalizzare l’attenzione su una problematica di salute che affligge un numero elevato di persone. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Visite gratuite al Policlinico per chi soffre di emicrania

Open Day Emicrania: il 19 giugno visite e servizi gratuiti in oltre 110 Ospedali Bollino Rosa di Fondazione Onda ETS - Scopri come affrontare l’emicrania con le visite e i servizi gratuiti offerti durante l’Open Day del 19 giugno presso l’Ospedale Spaziani di Frosinone.

