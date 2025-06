Visita sotto le stelle al Palazzo Borromeo di Cesano Maderno

Scopri un mondo di meraviglie sotto il cielo stellato al Palazzo Borromeo di Cesano Maderno, dal 13 al 15 giugno. Grazie al Touring Club Italiano e a “Aperti per Voi sotto le Stelle,” vivi un’esperienza unica tra siti storici, luoghi insoliti e eventi esclusivi che renderanno questa festa un ricordo indimenticabile. Un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura e nell’arte, scoprendo angoli nascosti della nostra storia. La bellezza è per tutti: non mancare!

Dal 13 al 15 giugno la bellezza è per tutti, grazie al Touring Club Italiano con Aperti per Voi sotto le Stelle, una grande festa diffusa con eventi nei siti storici di diverse cittĂ e visite a luoghi inconsueti aperti eccezionalmente per l’occasione. Palazzi, chiese, teatri, archivi e luoghi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Visita sotto le stelle al Palazzo Borromeo di Cesano Maderno

Aperti per Voi Sotto le Stelle | Milano | • Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore • Chiesa di San Pietro in Gessate • Palazzo Clerici • Casa di Riposo per Musicisti • Palazzo Diotti • Palazzo Isimbardi Programmi e modalità di visita Partecipa alla discussione

Domani appuntamento con il "Cinema sotto le stelle" Ore 21.00 presso palazzo Facchi Guarda il trailer https://www.youtube.com/watch?v=WSJrbxEvKmc&ab_channel=VisionDistribution Partecipa alla discussione

Visita sotto le stelle alla meraviglia architettonica del barocco brianzolo; Milano sotto le Stelle tra musica e arte, dal cuore della cittĂ ai giardini della Brianza; Spoleto, visite guidate sotto le stelle per la Notte dei Musei.

