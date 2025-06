Visita guidata al tramonto all' Oasi WWF dune di Tirrenia

Immergiti in un’esperienza unica al tramonto: una visita guidata gratuita all’Oasi WWF Dune di Tirrenia, organizzata da WWF Alta Toscana con il supporto del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli in occasione della Festa dei Parchi. Scopri i 24 ettari di dune e bosco retrodunale che in questa stagione si trasformano in un vero spettacolo naturale, lasciandoti incantato dalla magia del paesaggio e dalla vita che pulsa tra le dune. Un’occasione imperdibile per vivere la natura in modo autentico e sostenibile.

Evento GRATUITO organizzato da WWF Alta Toscana con il contributo del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli per la Festa dei Parchi. All'interno del Parco Regionale Migliarino San Rossore a Massaciuccoli si trovano 24 ettari di dune e bosco retrodunale che in questo periodo esplodono.

