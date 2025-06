Visita fuori stagione del Babbo Natale Barese | doni per i bimbi di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico

Questa mattina, Nicola Figliuolo, presidente di "Babbo Natale Barese", ha portato un sorriso ai piccoli pazienti dell’oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. In un gesto di solidarietà fuori stagione, insieme ai suoi elfi, ha consegnato doni speciali, dimostrando che il calore natalizio può illuminare anche i momenti più difficili. Un atto di speranza che ci ricorda quanto il cuore possa fare la differenza.

Questa mattina Nicola Figliuolo, presidente dell’Organizzazione di Volontariato "Babbo Natale Barese", si è recato insieme ai suoi elfi presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari per una speciale consegna solidale, ricevuto dal Prof. Nicola Santoro, direttore. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Visita fuori stagione del "Babbo Natale Barese": doni per i bimbi di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico

In questa notizia si parla di: babbo - natale - barese - oncoematologia

Trionfo per Collalto Sabino: “Il Paese di Babbo Natale” vince il Premio Italive 2025 come “Evento più votato” - Collalto Sabino celebra con entusiasmo il prestigioso riconoscimento di “Il Paese di Babbo Natale”, insignito del Premio Italive 2025 come “evento più votato”.

Su questo argomento da altre fonti

Visita fuori stagione del Babbo Natale Barese: doni per i bimbi di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico; «Babbo Natale Barese» porta doni al Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari; Babbo Natale Barese torna a far sorridere i piccoli pazienti del Policlinico di Bari.

Visita fuori stagione del "Babbo Natale Barese": doni per i bimbi di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico - Questa mattina Nicola Figliuolo, presidente dell’Organizzazione di Volontariato "Babbo Natale Barese", si è recato insieme ai suoi elfi presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico ...