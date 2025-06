visarno arena stop a vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro

Firenze si prepara ad accogliere il grande evento del Firenze Rocks all’Visarno Arena, ma con una novità importante: il divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro. Un provvedimento che mira a garantire la sicurezza e il rispetto dell’ambiente durante le giornate di concerti. La Polizia Municipale sarà presente con 230 agenti per vigilare sul rispetto delle misure, assicurando un’esperienza all’insegna del divertimento responsabile e sostenibile.

Firenze, 11 giugno 2025 – Domani, 12 giugno, venerdì 13 e domenica 15 giugno la Visarno Arena ospiterà il Firenze Rocks. Come per i concerti di Vasco Rossi, oltre alla chiusura al traffico del Parco delle Cascine, è stato disposto il divieto di vendita e consumo delle bevande in contenitori di vetro. Sul rispetto dello stop al vetro, fa sapere l’amministrazione comunale, vigilerà anche polizia municipale, presente con 230 agenti per i tre concerti con un picco massimo nella giornata di domani con 90 operatori impegnati nelle varie attività dal controllo delle soste alle chiusure al traffico fino, appunto, al rispetto dell’ordinanza che prescrive il divieto dell’utilizzo di contenitori per le bevande in vetro. 🔗 Leggi su Lanazione.it