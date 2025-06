Vis 2008 Under 13 Elite trionfa nel Trofeo Emilia-Romagna

Con determinazione e passione, la squadra Under 13 Elite della Vis 2008 ha conquistato il Trofeo Emilia-Romagna dopo un percorso di 10 mesi ricco di sfide e successi. Questo traguardo rappresenta non solo un risultato sportivo, ma anche la testimonianza di un progetto ambizioso e inclusivo che ha unito giovani talenti in una stagione indimenticabile. Una vittoria che celebra lo spirito di squadra e l’impegno di tutta la comunità , dimostrando che con lavoro e cuore si può raggiungere l’eccellenza.

Una cavalcata durata 10 mesi, con la partenza di un progetto nuovo, ambizioso e sportivamente inclusivo, ha portato il percorso "In & Young" con la squadra Under 13 Elite targata Vis 2008 (Foto Mazzini) alla vittoria del Trofeo Emilia-Romagna, battendo nel doppio confronto di finale Bsl San Lazzaro. Il risultato è l’apice di una stagione se vogliamo storica nel suo piccolo, dove due realtà importanti della nostra città come Vis 2008 e Sbf hanno voluto fortemente un percorso formativo diverso per l’annata 2012. Una stagione che ha visto la vittoria in casa della Virtus Bologna nel girone ‘di ferro’ della prima parte di campionato e che ha visto i ragazzi finire terzi poco distanti dal ‘gotha’ della pallacanestro bolognese, regionale e nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vis 2008 Under 13 Elite trionfa nel Trofeo Emilia-Romagna

In questa notizia si parla di: under - elite - trofeo - emilia

La ‘rivincita’ di Re Carlo: più ricco della Regina Elisabetta, è nell’élite dei paperoni britannici - Re Carlo III si afferma come uno dei più ricchi del Regno Unito, superando la regina Elisabetta nella 'Rich List' del Sunday Times.

Trofeo Emilia Romagna Under 13 La vittoria a @puianellobasketteam, a @g.s.arborbasket il secondo posto! Partecipa alla discussione

Qualche Scatto degli Under15 del Mr Umberto Carmicino impegnati oggi nella gara contro la A.S.D. Fincantieri Calcio #calcio #ciakullicalcio #StarCupElite #forzaleoni #matchday #under15 #CalcioGiovanile #orgogliociakulli Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Vis 2008 Under 13 Elite trionfa nel Trofeo Emilia-Romagna; DR3, troppo forte la corazzata Bondeno ma per la Vis solo applausi; Cavriago: epicentro del ciclismo giovanile con Trofeo Bardiani e altri eventi.

Vis 2008 Under 13 Elite trionfa nel Trofeo Emilia-Romagna - Una cavalcata durata 10 mesi, con la partenza di un progetto nuovo, ambizioso e sportivamente inclusivo, ha portato il percorso "In & Young" con la squadra Under 13 Elite targata Vis 2008 (Foto Mazzin ...

Under 17 Angels/Rbr trionfa contro Ravenna nel Trofeo Emilia-Romagna - I ragazzi di coach Brugè raccolgono l’ennesimo largo successo, questa volta nella tana della Compagnia ...