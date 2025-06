Virtus Basket Civitanova | conferme nello staff tecnico per la nuova stagione

Virtus Basket Civitanova si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, confermando la continuità con il proprio staff tecnico. La squadra, fedele alla propria filosofia di crescita e stabilità, riparte con le stesse menti che hanno portato avanti il progetto nelle stagioni passate. Coach Massimiliano Domizioli, già alla guida e responsabile del settore giovanile, sarà affiancato anche quest’anno da Giorgio Brachetti, consolidando così una base solida per affrontare le sfide della prossima stagione.

È continuità la parola d’ordine nella Virtus Basket Civitanova che annuncia le prime conferme in vista della nuova stagione di B Interregionale dando così seguito al percorso avviato la scorsa estate. A guidare la squadra sarà ancora coach Massimiliano Domizioli (foto), confermato alla guida tecnica e già sotto contratto anche come responsabile del settore giovanile. Al suo fianco ci saranno anche per la prossima stagione Giorgio Brachetti, nel ruolo di vice allenatore, che continuerà anche a ricoprire l’incarico di capo allenatore di un gruppo giovanile. Lorenzo Basso, confermato come preparatore atletico dopo l’ottimo impatto avuto nel primo anno in Virtus; e conferma anche per Federico Belletti, presenza imprescindibile nello staff medico societario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus Basket Civitanova: conferme nello staff tecnico per la nuova stagione

In questa notizia si parla di: stagione - virtus - basket - civitanova

Virtus pronta per la nuova stagione: formula rivisitata per la serie B interregionale - La Virtus si prepara con entusiasmo alla nuova stagione, con una formula rivisitata per la Serie B interregionale.

RECAP DOPO LA PRIMA GIORNATA. Valdiceppo Basket - Vasto Basket 86 - 76 Basket Mondragone - TASP Teramo a Spicchi 62 - 65 Roseto Basket 20.20 - Palestrina 108 - 89 Basket Ferentino - Pallacanestro Senigallia 81 - 78 Pescara Bk 2.0 - Virtus Civita Partecipa alla discussione

CI SIAMO! La pallacanestro torna al Campo dei Tigli per l'estate La 2ª edizione del torneo “Palla a Spicchi – Circuito Giovanile 2025” è pronta a infiammare il Campo dei Tigli con sfide entusiasmanti 3x3 e tanto basket all’aperto! Montegranaro – Camp Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Virtus Basket Civitanova: conferme nello staff tecnico per la nuova stagione; La Vasto Basket espugna Civitanova dopo due supplementari. 4 maggio playout al via; La Virtus Basket Civitanova vittoriosa in casa del Ferentino.

Virtus Basket Civitanova: conferme nello staff tecnico per la nuova stagione - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

Basket. Virtus Ragusa, una stagione da costruire. Scatta “Obiettivo 600” - La Virtus di basket chiama a raccolta tifosi, appassionati e sostenitori azzurri con un’iniziativa dal forte valore partecipativo.