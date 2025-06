Virtanen scivola sull'erba continua a giocare e vince | poi scopre di aver subito un grave infortunio

In un attimo, la passione per il tennis può trasformarsi in una sfida contro l’imprevedibile. È ciò che è successo a Otto Virtanen, che durante un match ad Hertogenbosch ha scivolato sull’erba, vincendo comunque ma scoprendo poi di aver subìto un grave infortunio al ginocchio. Questa storia ci ricorda quanto il gioco possa essere tanto imprevedibile quanto affascinante, rivelandoci anche le insidie nascoste di un campo apparentemente innocuo. Continua a leggere.

L'erba può essere molto insidiosa per i tennisti. Otto Virtanen è scivolato giocando il match di primo turno a Hertogenbosch, torneo ATP 250. Il finlandese il giorno seguente ha scoperto di essersi lesionato il legamento collaterale del ginocchio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

