Violenze e intrusioni | il 20enne che spaventava gli abitanti intorno a Erba non potrà tornare in ben sette Comuni

Una serie di episodi inquietanti ha sconvolto la tranquillità dei comuni intorno a Erba, dove un giovane di 20 anni marocchino, con precedenti, aveva seminato paura tra gli abitanti. La polizia di Como, intervenuta prontamente, ha emesso un foglio di via obbligatorio, impedendo al ragazzo di tornare in sette diverse comunità. La sicurezza pubblica resta una priorità, e questa misura dimostra come le autorità siano determinate a proteggere i cittadini da ogni minaccia.

