Violenza sulle donne a Cattolica primo passo per la creazione di un tavolo permanente interistituzionale

Mercoledì scorso si è dato il via a un'importante iniziativa volta a contrastare la violenza sulle donne a Cattolica, segnando il primo passo verso la creazione di un tavolo permanente interistituzionale. Questo nuovo organismo mira a rafforzare la rete locale e a promuovere azioni concrete di prevenzione e intervento, affinché ogni donna possa sentirsi sicura e protetta nel proprio territorio. Un impegno che dà speranza per un futuro più sicuro e solidale.

Violenza contro le donne, a Cattolica il primo passo verso la creazione di un tavolo permanente interistituzionale per rafforzare la rete locale territoriale esistente e mettere in campo azioni concrete sul fronte della prevenzione e degli interventi in situazioni a rischio. Mercoledì scorso si è.

Da oggi le domande per il reddito di libertà, fino a 500 euro per le donne vittime di violenza: come fare - Da oggi, 12 maggio, è disponibile online il servizio per richiedere il reddito di libertà, un contributo fino a 500 euro per le donne vittime di violenza.

Il Rapporto giovani dell’Istituto Toniolo e Ipsos su donne e violenza: “I maschi ancora legati ad alcuni luoghi comuni”. Più di un ragazzo su tre pensa che le donne che non vogliono un rapporto sessuale possono evitarlo. E pochi meno che siano le ragazze a p Partecipa alla discussione

Il Papa: "Dolore per i femminicidi, violenza per volontà di dominare". Durante la messa di Pentecoste in piazza San Pietro: "Abbattere i muri dell'odio". #ANSA Partecipa alla discussione

