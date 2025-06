Violenza sessuale su minorenne condannati due ex calciatori campani

Una vicenda che scuote il mondo dello sport e della solidarietà. Due ex calciatori del Messina Calcio sono stati condannati per aver commesso violenza sessuale su una minorenne, sollevando profonde riflessioni sulla tutela dei giovani e sull’integrità degli atleti. La giustizia ha fatto il suo corso, ma quanto ancora c’è da fare per prevenire simili episodi? La vicenda ci invita a riflettere su un tema delicato e di estrema importanza.

Due ex calciatori del Messina Calcio sono stati condannati dal Tribunale di Messina per violenza sessuale ai danni di una ragazza di 14 anni, all’epoca dei fatti. Si tratta di Carmine Cretella, originario di Napoli, e Clemente Crisci, del casertano, che militavano nella squadra peloritana durante la stagione 20202021 in Serie D. Violenza sessuale su . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Violenza sessuale su minorenne, condannati due ex calciatori campani

