Una grave vicenda scuote il mondo dello sport e della legalità: due ex calciatori dell'Acr Messina, Carmine Cretella e Clemente Crisci, sono stati condannati per violenza sessuale su minore. Un episodio che solleva profonde questioni di responsabilità e tutela, coinvolgendo anche il futuro del club giallorosso, ormai in crisi. La giustizia ha tracciato un percorso chiaro, ma resta aperto il dibattito sulla reputazione e l'etica nello sport.

Accusati di violenza sessuale nei confronti di una minore sono stati condannati due ex calciatori dell'Acr Messina: il 22 Carmine Cretella e il 23enne Clemente Crisci. I due non militano più nel club giallorosso che rischia il fallimento. I giudici della Prima sezione penale del tribunale di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Violenza sessuale su minore, condannati due ex calciatori del Messina

