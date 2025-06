Violenza sessuale | condannato a due anni il calciatore del Padova Carmine Cretella

Una recente sentenza scuote il mondo dello sport e non solo: il calciatore del Padova, Carmine Cretella, è stato condannato a due anni di reclusione per violenza sessuale, con pena sospesa e un risarcimento di 5mila euro alla parte civile. Un caso che solleva importanti riflessioni sull’etica e la responsabilità dei nostri idoli. La vicenda mette in luce quanto sia fondamentale promuovere un ambiente di rispetto e tutela per tutti.

Il calciatore del Padova, Carmine Cretella è stato condannato a due anni di reclusione, pena sospesa subordinata al pagamento delle spese di 5mila euro da liquidare alla parte civile, per violenza sessuale. La sentenza è stata emessa nel primo pomeriggio di martedì 10 giugno dai giudici della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Violenza sessuale: condannato a due anni il calciatore del Padova, Carmine Cretella

In questa notizia si parla di: violenza - sessuale - condannato - calciatore

Udinese, il calciatore Oumar Solet denunciato per violenza sessuale - Il calciatore Oumar Solet, attualmente in forza all'Udinese, è al centro di un'indagine per violenza sessuale.

Cosa riportano altre fonti

Violenza sessuale: condannato a due anni il calciatore del Padova, Carmine Cretella; Violenza sessuale, condannato il calciatore del Padova Carmine Cretella; Stupro di gruppo, calciatore Portanova condannato a 6 anni di carcere.

Violenza sessuale su una 14enne, condannati i calciatori Clemente Crisci e Carmine Cretella - La sentenza a Messina: due anni a Cretella del Padova a cui sono state riconosciute le attenuanti, sei al giocatore del Ragusa Crisci, imputato con lui.