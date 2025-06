Violenza giovanile Gratteri | Ragazzini di 10 anni reclute facili per la camorra |VIDEO

La violenza giovanile sta crescendo in modo allarmante, coinvolgendo ragazzini sempre più giovani in episodi drammatici e spesso evitabili. Dai 10 anni alle soglie dell’adolescenza, questi episodi spesso nascono da incomprensioni, influenze criminali o difficoltà sociali. È fondamentale comprendere le cause profonde di questa escalation per poter intervenire e proteggere il futuro dei nostri ragazzi, perché la soluzione parte dalla consapevolezza e dalla prevenzione.

Un 16enne massacrato di botte per uno sguardo di troppo, un accoltellamento in spiaggia per vecchie ruggini. Sono solo gli ultimi due episodi di una escalation di violenza che da alcuni anni ha infestato il mondo degli adolescenti. Un'ondata con diverse vittime: Francesco Pio, Giogiò, Santo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Violenza giovanile, Gratteri: "Ragazzini di 10 anni reclute facili per la camorra" |VIDEO

Violenza giovanile fuori controllo, Gratteri: “Genitori assenti, bambini in strada di notte diventano prede della criminalità” - Non è l'inizio di un romanzo distopico, ma la cruda realtà fotografata dal procuratore Nicola Gratteri, che lanci ...