Violento scontro tra ambulanza con paziente e auto | tre feriti

Un grave incidente stradale si è verificato poche ore fa a Salerno, lungo via delle Calabrie, coinvolgendo un’ambulanza con un paziente a bordo e un’auto. La collisione ha causato tre feriti, tra cui i due conducenti e il trasportato. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per estrarre i feriti e mettere in sicurezza la zona. La dinamica dell’incidente e le condizioni di salute rimangono ancora da chiarire, ma l’evento ha suscitato grande preoccupazione nella comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale poco fa a Salerno in via delle Calabrie. Una collisione fra un'ambulanza con un ferito a bordo che si stava recando in ospedale e un autovettura. 3 feriti in tutto: i due autisti dei mezzi oltre il trasportato. Non si conoscono al momento le condizioni. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dei mezzi e estrarre i feriti.

