Vino cucina d' autore e musica | ad Eboli torna La Notte degli Osti

Preparatevi a un week-end di sapori autentici, melodie coinvolgenti e atmosfere suggestive, perché a Eboli torna "La Notte degli Osti". Il centro storico si anima di eventi imperdibili, dove vino, cucina d'autore e musica si uniscono per celebrare la passione e l’arte culinaria. Un’occasione unica per scoprire i tesori gastronomici e culturali di questa affascinante cittadina salernitana. Non mancate, perché questa notte sarà indimenticabile!

Il centro storico di Eboli si prepara a trasformarsi, il 24 e 25 giugno, in un palcoscenico di gusto e racconto. Torna "La Notte degli Osti", la manifestazione ideata nel 2019 da Giovanni Sparano che ha fatto della cittadina salernitana un punto di riferimento nazionale per chi ama la cucina. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Vino, cucina d'autore e musica: ad Eboli torna "La Notte degli Osti"

