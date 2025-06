Vincenzo De Luca non ci sta | La vicenda della serie B è stata scandalosa essere arrivati ad oggi senza avere certezze…

Vincenzo De Luca non si rassegna: la vicenda della Serie B 232, segnata da scandali e incertezze, ha raggiunto un punto di non ritorno. Con toni duri e determinati, il presidente della Regione Campania denuncia un'ingiustizia ormai insostenibile, sottolineando come sia inaccettabile arrivare al presente senza risposte chiare. La sua presa di posizione accende i riflettori su un episodio che rischia di compromettere l'integrità del calcio italiano.

Vincenzo De Luca non ci sta: «La vicenda della serie B è stata scandalosa, essere arrivati ad oggi senza avere certezze è qualcosa che indigna» Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto con toni duri sulla controversa vicenda dei playout di Serie B, che ha coinvolto Brescia, Sampdoria e Salernitana.

