Vincent Cassel sarà Quasimodo in un film Netflix ispirato all' opera di Victor Hugo

Vincent Cassel si prepara a sorprendere il pubblico in un nuovo film Netflix ispirato al capolavoro di Victor Hugo, interpretando Quasimodo in una rivisitazione moderna e avvincente. La sceneggiatura, firmata da Eric Besnard, promette di portare nuova vita alla storia senza tempo, mentre Jean-Francois Richet, noto per Plane, dirige con maestria questa affascinante avventura. L’attesa cresce: un'interpretazione che non vediamo l’ora di scoprire.

