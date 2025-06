Villarroel il vicepresidente del River dichiara | Contro l’Inter al Mondiale per Club partita speciale e indimenticabile

Villarroel, vicepresidente del River Plate, descrive la sfida contro l’Inter nel Mondiale per Club come “una partita speciale e indimenticabile”. A pochi giorni dall’appuntamento cruciale, le sue parole catturano l’attesa e l’entusiasmo di un incontro che promette emozioni uniche. Questa sfida rappresenta non solo una battaglia sportiva, ma anche un momento di grande orgoglio per il club argentino. La partita si preannuncia un evento da non perdere, ricco di suspense e passione.

Villarroel, il vicepresidente del River Plate ha parlato così della partita contro l’Inter nel Mondiale per Club: le sue parole. A pochi giorni dall’inizio del Mondiale per Club, Tutto Mercato Web ha intervistato Ignacio Villarroel, il vicepresidente del River Plate, che si scontrerà con l’Inter di Cristian Chivu nell’ultima gara del girone. Villaoroel ha sottolineato l’importanza di questa partita, definendola “speciale e indimenticabile”. Secondo lui, sfidare una squadra con la storia e il talento dell’ Inter è un onore, e rappresenta un’ulteriore occasione per il River di dimostrare il proprio valore sulla scena globale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Villarroel, il vicepresidente del River dichiara: «Contro l’Inter al Mondiale per Club partita speciale e indimenticabile»

