Villammare in preghiera per il piccolo Pietro responsabilità genitoriale sospesa e divieto di avvicinamento

Villammare si unisce in preghiera per il piccolo Pietro, un bambino al centro di un dolore collettivo che scuote l'intera comunità. Le responsabilità genitoriali sono sospese e il divieto di avvicinamento assume un ruolo cruciale nel rispetto delle indagini. In questa ora di grande angoscia, tutti sperano in notizie positive. Villammare, piccolo e unito, si affida alla speranza e alla solidarietà, confidando che la luce possa tornare a splendere sulla vita di Pietro.

Dolore, speranza e un’intera comunità in attesa di notizie positive: Villammare vive ore di grande angoscia per il piccolo Pietro, ricoverato in gravi condizioni al Santobono di Napoli. Intanto la magistratura avvia le prime misure cautelari. Un’intera comunità con il fiato sospeso. Villammare, piccolo centro del Golfo di Policastro in provincia di Salerno, sta vivendo uno dei momenti più dolorosi e drammatici della sua storia recente. Tutta la comunità si è stretta intorno al piccolo Pietro, il bambino di appena nove mesi ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Santobono di Napoli. Le sue condizioni restano gravissime e la prognosi è ancora riservata (presenta fratture al cranio e agli arti). 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Villammare in preghiera per il piccolo Pietro, responsabilità genitoriale sospesa e divieto di avvicinamento

